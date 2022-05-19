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宜蘭縣學校23日起暫停實體課程一週

2022/5/19 16:21
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）宜蘭縣長林姿妙今天說，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，為保護學生健康安全，縣內所屬各級學校自23日到27日暫停實體課程一週。

林姿妙下午在防疫線上記者會中說，校園已累計3543名學生、333名教職員確診，考量目前學生染疫人數約占總染疫人數15.4%，為保護學生健康安全，宜蘭縣所屬高中、國中小（含附設幼兒園與補校）自23日到27日暫停實體課程一週。

她指出，相關配套措施為：國小1、2年級採非同步遠距教學（例如使用預錄影片、學習包、指定作業等）；國小3年級至高中職，優先採同步遠距教學；國3生及高3生可遠距教學至畢業典禮為止。另外，有照顧需求學生可到校上課。

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林姿妙說，至於經濟弱勢學生，可向學校借用平板電腦及網路；為避免弱勢學生沒有用餐，縣府將提供國、中小經濟弱勢學生營養午餐，到校學習的學生也會提供午餐；至於疫苗施打，已排好施打日期的學校，學生可以到校施打疫苗。

有關公私立幼兒園、補習班及安親班部分，教育處表示，可參考彈性辦理暫停實體課程；如果停課，應依定型化契約或收退費辦法辦理。（編輯：唐聲揚）1110519

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