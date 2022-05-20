公車專用道現坑洞易積水 北市排定清理修補

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（中央社記者劉建邦台北20日電）北市議員潘懷宗今天指出，公車專用道常現坑洞易積水，修補多次未改善。北市新工處今天表示，因使用年限等需常修補，將統整後更新，並安排定期清理洩水孔，以瀝青乳劑填平。

新黨籍北市議員潘懷宗發布質詢資料指出，台北市政府在仁愛路等主要幹道設公車專用道，常發生積水等狀況，雨勢較大，民眾會被入站公車水花噴濕。

他說，北市新工處統計公車專用道修補坑洞次數，像南京東路公車專用道在前年及去年，共修補101次，平均一年修補多次，仍未改善相關狀況，除易形成坑洞，排水孔常堵塞積水，應檢討。

北市新建工程處回應，公車專用道積水是因站台區域採剛性鋪面，才能減少公車煞停強大應力，剛性鋪面不透水，須透過兩側水孔排水，常有垃圾、落葉等造成堵塞，導致洩水不及，發生積水。

新工處指出，已告知環保局定期清理公車專用道鋪面範圍洩水孔，至於公車專用道因高低不平積水，將採常溫硬化型瀝青乳劑修補、填平。

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新工處表示，公車專用道常有重車輾壓、高溫曝曬、使用年限等，導致鋪面易損壞，為解決此狀況，近年嘗試使用抗壓能力較好材料，像敦化南路1段南向公車專用道是以鋪築石膠泥瀝青混凝土鋪面，後續會統整分析嚴重路段後全面更新。

新工處指出，針對易損壞公車專用道是採半剛性瀝青混凝土鋪面，如仁愛路3段公車專用道就是此材料，觀察至今成果不錯，雖多數公車專用道採半剛性鋪面，但將針對易損壞公車專用道，採取適當材料進行改善。（編輯：張銘坤）1110520