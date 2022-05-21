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花蓮縣民快篩陽性即確診 縣府呼籲仍須經醫師確認

2022/5/21 18:14（5/21 18:21 更新）
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花蓮縣衛生局長朱家祥（右2）21日在記者會中指出，23日起花蓮縣民使用家用快篩劑檢測陽性，還需經醫師評估才視同確診，將由醫師上傳系統，不用再做PCR檢驗，民眾可透過視訊門診或親自到診所就醫。左2為花蓮縣長徐榛蔚。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年5月21日
花蓮縣衛生局長朱家祥（右2）21日在記者會中指出，23日起花蓮縣民使用家用快篩劑檢測陽性，還需經醫師評估才視同確診，將由醫師上傳系統，不用再做PCR檢驗，民眾可透過視訊門診或親自到診所就醫。左2為花蓮縣長徐榛蔚。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年5月21日
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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，快篩陽性視同確診，23日起放寬納入原住民族地區及離島地區居民，花蓮全縣符合，縣府提醒，快篩陽性仍須經醫師評估，可視訊看診或至診所診斷。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮縣長徐榛蔚指出，花蓮今天新增1219例確診，自3月底至今累積確診人數突破2萬人。

花蓮衛生局長朱家祥指出，23日起花蓮縣民使用家用快篩劑檢測陽性，還需經醫師評估確診確診，由醫師上傳系統，不用再做PCR檢驗，民眾可透過視訊門診或親自到診所就醫。

朱家祥指出，針對「0+7」自主防疫者、「3+4」居家隔離者，花蓮縣政府分別提供每人2劑、3劑快篩試劑，同住家人可憑健保卡及身分證領取。

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社會處長陳加富指出，因應中央放寬隔離限制，原本確診者不限身分別都可獲物資包，26日後將限縮只提供列冊中低收入戶、列冊獨居長者、遊民、或經訪視評估急需物資的弱勢者，確診民眾符合資格須自行聯絡社會處，由專人送上府。

國中教育會考今天登場，花蓮縣教育處統計，居家隔離考生66人，自主防疫考生43人，皆安排到專屬身分別的第二類備用試場；確診、快篩陽性共83名考生，將於6月4日、5日補考。（編輯：黃世雅）1110521

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