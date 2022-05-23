侯友宜：市府3月曾以每劑59元買快篩 廠商難交貨

（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市長侯友宜今天說，本週起可望快篩陽視同確診，民眾應有便宜快篩試劑，新北是快篩試劑生產最多地方，市府3月曾以每劑59元價格購買200萬劑但廠商難交貨，現想再買也買不到。

侯友宜上午列席新北市議會進行市政總質詢，無黨團結聯盟黨團議員蔡錦賢、李翁月娥等人質詢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫問題，要求市府趕快買快篩試劑提供有需要民眾，讓民眾能趕快篩檢及就診。

侯友宜答詢，新北市是快篩試劑出產最多的地方，他親自拜託廠商要買卻沒用，因為除了中央徵用外，剩下產量廠商要賣到市面賺錢，篩劑不夠，政府同意進口每劑卻要賣到新台幣180元，這就難怪窮困的人要排隊買實名制試劑，因為買1劑就可省下1個便當的錢。

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他表示，應該要讓民眾買到便宜的快篩試劑，因為本週起可望快篩陽視同確診，不要讓生病的人還要排隊做核酸檢測（PCR），快篩陽性就讓醫師趕快診斷及給藥，若有爭議才再做PCR，可減少醫護負擔；另應改善系統問題，因為從過去校正回歸以來已1年多了，仍有系統的問題。

他指出，在中央徵用前，新北市府3月間就向廠商訂購200多萬劑快篩試劑，當時每劑價格與中央一樣是59元，但廠商難交貨，廠商甚至把市府的部分算在中央徵用額度，經爭取後，迄今才到貨71萬劑，現在要低價再買也買不到了。因市府有自購試劑，才能彌補中央撥補的不足，滿足弱勢族群需要。（編輯：戴光育）1110523