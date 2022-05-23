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嘉義大林慈濟醫院 開設視訊小兒科確診關懷診

2022/5/23 15:49（5/23 16:11 更新）
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嘉義大林慈濟醫院近日開設「小兒科確診關懷診」，小兒科醫師黃于津（右）透過視訊連線，為一名10個月大的確診孩童看診。（大林慈濟醫院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月23日
嘉義大林慈濟醫院近日開設「小兒科確診關懷診」，小兒科醫師黃于津（右）透過視訊連線，為一名10個月大的確診孩童看診。（大林慈濟醫院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月23日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）嘉義大林慈濟醫院近日開設「小兒科確診關懷診」，小兒科醫師透過視訊連線，為居家照護的小朋友問診，評估是否用藥，也提供家長就醫指引，讓憂心家長安心不少。

嘉義大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，南部疫情逐日升溫，因應快速增加染疫民眾就醫需求，嘉義大林慈濟醫院配合嘉義縣衛生局，提供遠距醫療門診。

大林慈濟醫院醫務秘書林庭光告訴中央社記者，遠距醫療門診包括染疫民眾自行掛號的視訊診療門診、快篩陽視訊確認門診、衛生局派案的確診個案居家照護門診，並提供居家照護兒童「小兒科確診關懷診」視訊看診服務。

大林慈濟醫院小兒科醫師黃于津上星期透過視訊為一個10個月大的確診小朋友看診。黃于津表示，小朋友的媽媽說寶寶已發燒超過48小時，雖發燒的間隔已稍微拉長，且溫度也稍微下降，但仍擔心小朋友狀況，因此給予媽媽明確指引，讓媽媽較為安心。

黃于津說，小朋友的精神狀況、活動力是兒科醫師很重要的判斷依據，在實體門診可以直接看到小朋友的活動力，在視訊中就要詳細詢問主要照顧者，孩子在生病期間的活動力與平時有沒有不同。

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黃于津指出，疾管署提供兒童就醫指引，包括持續發燒超過48小時或高燒超過39度，合併發冷、冒冷汗、退燒後持續活動力不佳，退燒後持續呼吸急促、喘或胸悶、胸痛，持續性嘔吐、頭痛或腹痛，超過12小時未進食或未解尿，就須留意是否就醫。

若是出現出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象，血氧飽和度低於94%（如家中有）、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等，就要撥119或緊急由同住親友送醫。（編輯：陳仁華）1110523

嘉義大林慈濟醫院即日起在急診大門外增設「防疫門診」，提供輕症或家用抗原快篩陽性的民眾相關評估採檢與診療服務。（大林慈濟醫院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月23日
嘉義大林慈濟醫院即日起在急診大門外增設「防疫門診」，提供輕症或家用抗原快篩陽性的民眾相關評估採檢與診療服務。（大林慈濟醫院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月23日
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