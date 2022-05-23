台中一家醫院爆群聚感染 已52人確診

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市一家醫院傳出群聚感染，台中市衛生局長曾梓展今天表示，針對醫院醫療人員及病患共148人進行採檢，結果有4名護理人員及48名病患共52人確診。

台中市政府下午召開疫情指揮中心線上防疫記者會，市長盧秀燕在會中公布，台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診新增7140例，比昨天的7250例略減，可能是假日效應原因，所以整體數據減少，提醒大家仍不要掉以輕心。

對於台中一家醫院發生群聚感染，曾梓展在會中說明，這家醫院於20日通報精神科病房多名病患出現發燒及呼吸道症狀，疑發生群聚感染。

曾梓展指出，經針對醫院內醫療人員65人及病患83人進行PCR採檢，共採檢148人，結果有48名病患及4名護理人員PCR陽性確診。

曾梓展說，醫院在接獲確診後，立即進行環境清消、分流收治病患及通報衛生局，並由醫師評估開立使用抗病毒藥物，衛生局將持續監測醫院後續疫情狀況。

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另外，台中市和平區1名確診男子，開車在南投埔里鎮時自撞受傷，被送上救護車時才向協助救援的消防人員表明確診，對此，曾梓展表示，這名確診男子依規定應於25日凌晨才解除隔離。

曾梓展強調，若確診個案違規擅自外出，有傳染他人之虞，可依特別條例移送法辦，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。市府將依收到相關單位移送台中市衛生局的資料，釐清判斷後裁處。（編輯：陳仁華）1110523