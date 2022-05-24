嘉縣議員質疑詐領補助款 大林鎮長：非事實

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣24日電）嘉義縣議員許有疆今天在議會定期會上爆料，指大林鎮公所濫用環保局專案補助款，且鎮長任用的堂弟並沒有在清潔隊任職，疑有詐領補助款嫌疑，要求政風處查處釐清。

大林鎮長簡志偉接受中央社記者電訪表示，鄉鎮市長完全有人事支配權，環保局清掃街道專案，在大林鎮已行之有年，多名前任鎮長都是根據公所業務需求調配專案人力，並非自己開先例。

簡志偉指出，堂弟目前是調用當公所司機，鄉鎮市長並沒有司機的編制，各公所都是依照以往慣例借調清潔隊員支援，希望縣府可以一視同仁，不要只拿放大鏡檢視大林，環保局也可以調查其他鄉鎮市公所的司機，是否從專案的人員借調。

民進黨籍、準備投入大林鎮長選戰的許有疆今天在議會上質詢時，手持「上樑公正下樑歪、詐領公帑爽歪歪」的看板爆料，指大林鎮公所將環保局清掃街道的專案補助款「黑白濫用」。

許有疆說，近來接到很多鎮民陳情，嘉義縣環保局清掃街道專案補助掃街車隨行人員，鎮長堂弟是占用隨行人員的缺，但從去年5月至今年4月底，卻從未在清潔隊工作，且公所人員也不知道鎮長堂弟在公所擔任什麼職務、做什麼工作。

許有疆表示，鎮長堂弟到底有沒有實際在公所上班？這個問題不是只有挪用預算那麼簡單，這已經是構成「詐領公帑」的行為。

嘉義縣環保局長張根穆表示，補助公所清掃街道專案是依清掃街道的里程數計算補助款，應從事相關業務。

許有疆要求政風處查處釐清，縣長翁章梁也指示政風處盡速調查釐清。（編輯：謝雅竹）1110524