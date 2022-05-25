年底選舉 澎檢：查察賄選及暴力是最重要工作

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澎湖地檢署「查察賄選及暴力執行小組」25日由檢察長黃智勇（左2）、澎湖縣警察局副局長温淑盈（右2）、調查站主任侯集仁（左）與縣政府政風室科長胡文詩（右）等人共同揭牌。中央社 111年5月25日

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（中央社澎湖縣25日電）甫上任5天的澎湖地檢署檢察長黃智勇今天表示，年底九合一選舉，查察賄選與暴力是最重要指標工作，全力打造一場公正、乾淨、平和的選舉。

澎湖地檢署「查察賄選及暴力執行小組」今天上午由檢察長黃智勇、警察局副局長溫淑盈、調查站主任侯集仁與縣府政風室科長胡文詩等人共同揭牌，宣示檢警調與政風等單位展開查察賄選、杜絕選舉暴力的決心。

黃智勇表示，年底將舉行地方公職人員九合一選舉，是地檢署今年最重要的指標工作，檢方將結合調查、警局與政風等單位，及早部署，積極查辦賄選、幽靈人口和暴力等案件。

黃智勇也強調將嚴查有否境外資金介入、境外勢力利用假訊息或選舉賭盤等干擾選舉，防堵這些不法行為發生。

澎湖地檢署籲請有意參選人及支持者，千萬不要以身試法，以免得不償失，同步設有檢舉專線06-9214669，民眾發現有違反選罷法等行為，隨時向檢方提出檢舉，確保選舉能夠公正、乾淨、平和進行。（編輯：陳仁華）1110525