新竹市寄養家庭擴大招募中 開放同志伴侶申請

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新竹縣市目前有57戶在職寄養家庭，111年新竹市政府擴大申請寄養家庭資格，開放同志伴侶及新婚夫妻申請、取消65歲年齡限制，並調高寄養安置費用，期待更多愛心家庭一起加入。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年5月25日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹縣市目前有57戶在職寄養家庭，今年新竹市政府擴大申請寄養家庭資格，開放同志伴侶及新婚夫妻申請、取消65歲年齡限制，並提高安置費用。

新竹市政府發布新聞稿表示，寄養家庭長期提供安置兒少溫暖避風港，新竹市政府與新竹家扶中心長期合作近30年，目前在新竹縣市有57戶在職寄養家庭，每年照顧約55名兒少。

林智堅於稿中表示，感謝新竹家扶中心與寄養家庭的付出及貢獻，提供沒有安身之地、心靈受傷的孩子有暫時避風港，可以在充滿愛的環境裡療傷、成長，讓孩子重新找回相信「家」的勇氣。

新竹市政府社會處長張柔表示，近年因應社會變遷，今年擴大申請寄養家庭資格，包含開放同志伴侶申請、取消寄養家庭年齡65歲上限，並取消婚齡2年以上限制等。

張柔指出。另依據新竹市最低生活費標準，逐年檢視並調整寄養安置費用，寄養安置費用自原本每月新台幣2萬3000元調高成2萬3920元至2萬9240元間。

竹市府社會處指出，寄養招募說明會將於5月28日辦理，針對寄養服務內容、寄養法規與行政事項、職前訓練課程等內容進行完整介紹，期待更多愛心家庭一起加入，詳情可洽新竹家扶中心詢問。（編輯：方沛清）1110525