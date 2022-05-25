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外國人買賣取得及繼承台南不動產 第1季日本居冠

2022/5/25 17:27
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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市政府統計，今年第1季外國人買賣取得及繼承台南不動產共201筆，相較去年同期67筆，增加了2倍，其中擁有台南不動產的外國人以日本人最多。

台南市政府地政局人員今天告訴中央社記者，台南市去年第1季外國人繼承不動產僅8筆，地坪面積63.62坪，外國人透過買賣取得59筆，地坪面積566.13坪。

今年第1季外國人繼承台南不動產179筆，較去年同期成長逾20倍，繼承地坪面積659.21坪，但買賣取得僅22筆，地坪面積230.72坪。

地政局發布新聞稿指出，今年第1季外國人繼承台南不動產，以日本人125筆最多，以麻豆區較多；透過買賣取得台南不動產的22筆中，以香港人11筆居冠，其次是馬來西亞人的5筆。

地政局分析，外國人在台南市以買賣取得不動產土地，110年每季平均約20筆，每季建物8棟至17棟，數量不多。

今年以買賣取得台南不動產的外國人，類型以住宅為主，用途多為自用，非投資獲利。（編輯：陳仁華）1110525

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