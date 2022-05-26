民間捐資1億興建 台南白河新圖書館預定7月完工

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出身台南市白河區的日大漁業集團董事長張志育，以父親張慶芳名義捐贈新台幣1億元在白河興建紀念圖書館，預計7月底完工。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月26日

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）由民間捐資新台幣1億元興建的台南市白河區張慶芳紀念圖書館預定在7月底完工，台南市長黃偉哲今天前往視察工程進度，希望新圖書館成為白河區的學習、藝文與休閒中心。

台南市政府文化局長葉澤山表示，出身白河區的日大漁業集團董事長張志育，以父親張慶芳名義捐贈1億元在白河興建紀念圖書館，經多次流標後於2019年底順利招標，目前工程進度約97%，預計7月底完工，11月底開館啟用。

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葉澤山表示，張慶芳紀念圖書館基地位於白河國小校園北側，總樓地板面積約2200平方公尺，為地上3層建築物，1樓為樂齡區、兒童區、親子視聽區及大階梯活動區，2樓為主題書區、年度新書、青少年區、個人視聽區及大型會議室，3樓為開架閱覽區。

黃偉哲表示，張慶芳紀念圖書館是白河地區眾所期待的公共建設，未來不只是各年齡層讀者的共同書房，也是民眾散步休憩的好地方，市府也會協助增加館藏圖書量，並與各圖書館間連線調撥藏書，滿足市民閱讀需求。（編輯：陳仁華）1110526