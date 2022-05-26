軍方協助緊急醫療赴台轉診 金門縣府端節慰問

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金門縣副縣長李增財（中）26日前往金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連和運輸連等單位慰問，各頒發端午節加菜金新台幣2萬元。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月26日

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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）金門縣副縣長李增財今天到陸軍金門地區支援營醫療連和第九海巡隊等慰問，感謝平日協助載送急重症病患。衛生局說，近年重症病患轉診赴台治療比率雖逐年減少，仍需軍方協助。

縣府發布新聞表示，金門地處離島，金門醫院是地區唯一醫院，除提供醫療服務外，長期肩負基層診所轉診、急重症照護，並支援各項大型活動救護工作；另外，有關緊急傷病患空中轉診赴台就醫，除有民間航空公司及空勤總隊執行勤務外，每週二、五軍機C130後送則由金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連和運輸連協助載送急重症病患。

此外，縣府表示，烈嶼鄉及烏坵鄉受限地理位置與交通不便，如需辦理緊急醫療轉診及安寧返鄉等業務，仍仰賴海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊及空勤總隊第二大隊協助配合執行。

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因此，在衛生局及縣府民政處安排下，李增財下午到金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連、運輸連、海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊、空勤總隊第二大隊及金門醫院等單位慰問，各頒端節加菜慰問金新台幣2萬元，希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫的此刻，也能用更安全的方式鼓舞官兵士氣，並同心協力攜手渡過這疫情難關。

衛生局長李錫鑫指出，近4年搭乘軍機C130赴台就醫比率下降約3成，軍機轉診數量由107年服務256人次，降至110年服務178人次；整體重症病患轉診赴台治療比率逐年減少，但仍有需要。衛生局對國軍無怨無悔付出深表感激，期盼未來持續秉持「軍愛民、民敬軍」的精神，軍民共同守護家園。（編輯：謝雅竹）1110526