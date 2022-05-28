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洗車場偷排廢水到梅川 中市府重罰逾50萬元

2022/5/28 12:16
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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市環保局接獲民眾反映，梅川遭偷排廢水致水色黑濁，循線查獲是北屯區一家洗車場排放到梅川污染水質，環保局今天表示，除督促業者改善，將依法重罰新台幣50萬元以上罰鍰。

環保局發布新聞稿指出，近期接獲民眾反映北區梅川水色異常，由於此區域曾有水污染事件，環保局早已掌握雨水下水道系統圖資，因此獲報後立即展開地毯式搜索。

環保局表示，稽查人員在污染尚未消散前加速追查，最後在1公里外的北屯區崇德路與文心路口，查獲污染源來自某加油站附設洗車場。

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台中市環保局長陳宏益表示，業者進行污泥清理作業應謹慎進行並妥善處理，避免污染河川水體，若因此造成環境污染，將面臨高額罰鍰及衍生後續清理、賠償等費用，得不償失。

陳宏益指出，環保局立即命業者改善及清理洩漏污泥，避免持續污染，另依違反水污染防治法規定，得裁罰6萬元以上、2000萬元以下罰鍰，此案依違規情節計算裁罰額度，將裁罰50萬元以上罰鍰。（編輯：郭諭儒）1110528

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