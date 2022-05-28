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雨水多、氣溫低 南橫水蜜桃慢了半個月上市

2022/5/28 15:25（5/28 15:36 更新）
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往年都在4月底、5月初上市的台東水蜜桃，今年一直到5月中旬過後才慢慢上市。果樹專家盧柏松表示，今年春天雨水豐富影響結果，且今年到5月間普遍低溫，也影響了果實晚熟。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年5月28日
往年都在4月底、5月初上市的台東水蜜桃，今年一直到5月中旬過後才慢慢上市。果樹專家盧柏松表示，今年春天雨水豐富影響結果，且今年到5月間普遍低溫，也影響了果實晚熟。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年5月28日
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（中央社記者盧太城台東縣28日電）往年都在4月底5月初上市的台東水蜜桃，今年5月中旬後才慢慢上市。專家表示，主要是今年開花受雨水影響，又碰上4、5月低溫，才會慢了半個月上市。

「再過幾天就可以採收了！」在南橫公路188公里處，霧鹿部落附近種植水蜜桃的余姓農民說，因南橫公路全線通車，今天很多遊客經過下車問他「還有水蜜桃嗎？」，他只能抱歉說「還沒有量產」。

余姓農民說，往年他種的水蜜桃都在4月底開始上市，但是因這次產期開了2次花，導致延後結果，又碰上1、2月第2次花期時雨水多，授粉情況不好產量減少。

平地海端鄉、關山鎮的水蜜桃同樣比往年慢了半個月上市，直到5月中旬後才開始採收。

在關山鎮農會「米國學校」賣水蜜桃的57歲果農連秀美說，海端鄉水蜜桃品種為「台農甜蜜1號」，屬溫帶水蜜桃、1年1收，生長海拔從200到1000公尺山區，每年1、2月是開花期，4月底就可採果，但今年因為下雨、氣候不穩，產期晚10多天，且每天只有幾顆紅熟可採，預估可採到6月初。

她說，每天採下的水蜜桃分級包裝後，隔天就送到山下來賣，採下時約7分熟，室溫下放3天就會軟熟，放冰箱可以保存1週，比較小的桃子就會醃作脆桃、口感亦佳。

農委會台東區農業改良場副場長、果樹專家盧柏松今天接受中央社記者電話訪問表示，今年春天雨水豐富影響結果，且今年到5月間普遍低溫，也影響了果實晚熟。（編輯：郭諭儒）1110528

果樹專家盧柏松28日受訪表示，今年春天雨水豐富影響台東地區水蜜桃結果，且今年到5月間普遍低溫，也影響了果實晚熟，讓台東水蜜桃較往年晚了約半個月才上市。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年5月28日
果樹專家盧柏松28日受訪表示，今年春天雨水豐富影響台東地區水蜜桃結果，且今年到5月間普遍低溫，也影響了果實晚熟，讓台東水蜜桃較往年晚了約半個月才上市。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年5月28日
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