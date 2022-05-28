出席街舞活動 蔣萬安：台北未來要提供更多練舞環境

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將代表國民黨參選台北市長的立委蔣萬安（右）與同黨立委林奕華（左），28日到北藝中心廣場出席國際街舞大賽活動，致詞後並與國民黨副主席連勝文（左2）等人擺好POSE合影。中央社記者徐肇昌攝 111年5月28日

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天下午出席街舞活動時表示，希望未來在台北，提供給大家更多練舞環境，不需要擔心颳風下雨，躲在屋簷下練舞，這一點，他一定說到做到。

國民黨副主席連勝文與蔣萬安今天下午一同出席「安麗Taipei Bboy City x 女力街舞嘉年華十週年世界街舞大賽」活動，並年輕人互動；蔣萬安致詞時表示，2024年的巴黎奧運將把霹靂舞納入正式項目，看到所有在台上表現的年輕朋友，他相信奪牌希望非常高。

蔣萬安說，他希望有機會率領所有熱愛街舞的朋友，把所有人才集合成各種台北隊，在世界上找到自己的位置，也希望讓所有熱愛街舞的朋友，能在台北這座城市，實現無限可能。

蔣萬安表示，很多年輕朋友熱愛街舞，他希望未來在台北能提供更多練舞環境，讓大家可以有個安全、便利、自由奔放的環境，好好練舞，不需要擔心颳風下雨，躲在屋簷下練舞，這一點、他一定說到做到。

聽到蔣萬安要提供年輕朋友更多練舞環境，一同出席活動的國民黨立委林奕華也說，這是蔣萬安的使命，台北市一定要克服這些問題。

連勝文則邀約蔣萬安，未來舉辦街舞活動時，可以台北市長身分來跳舞；蔣萬安爽快答應，表示沒有問題，一定做到。（編輯：林克倫）1110528

國民黨籍立委蔣萬安（前左2）28日到台北表演藝術中心廣場，參觀「安麗Taipei Bboy City x 女力街舞嘉年華10週年世界街舞大賽」，與同台出席活動的國民黨副主席連勝文（前右）互碰拳頭致意。中央社記者徐肇昌攝 111年5月28日

Taipei Bboy City X 女力街舞嘉年華Femalegend 10週年活動28日在台北表演藝術中心廣場盛大舉行，舞者熱力演出吸引大批民眾爭睹圍觀。中央社記者徐肇昌攝 111年5月28日

安麗Taipei Bboy City x 女力街舞嘉年華10週年世界街舞大賽28日在北藝中心廣場熱鬧舉行，首日活動項目包含新生代女力排舞賽（高中以下限定賽）、尬舞傳說（校對校battle賽），參賽者們戴好口罩登台尬舞。中央社記者徐肇昌攝 111年5月28日