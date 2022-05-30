高雄推「龍舟追分」主題公車 打卡祈福金榜題名

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端午節及考季將至，高市交通局以50五福幹線設計一輛「龍舟追分」主題公車，車內以「包粽祈福」主題，布置各式粽子造型香包，並有祈福卡供考生填寫。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月30日

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）端午節及考季將至，高雄交通局以50五福幹線設計「龍舟追分」主題公車，即日起至6月底，車上提供文昌帝君祈福卡供考生索取填寫；6月3日活動拍照打卡，還送金榜題名包等禮品。

交通局今天發布新聞稿表示，配合端午連假及考季將至，交通局以50五福幹線設計1輛「龍舟追分」主題公車，幹線行經中正高中、新興高中、高雄高商及高雄女中等校，車內以「包粽祈福」主題，布置粽子造型香包。

交通局表示，即日起至6月底，「龍舟追分」主題公車內提供鹽埕區文武聖殿文昌帝君祈福卡，考生可索取卡片填寫心願後，掛車上祈福牆，交通局將送至文武聖殿幫考生祈福加油，祝考生金榜題名。

此外，「龍舟追分」主題公車6月3日將停在高雄市音樂館廣場前，民眾拍照上傳交通局臉書後，可獲贈限量金榜題名包及交通局特製版乖乖。

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交通局指出，「龍舟追分」公車也結合運發局「2022龍舟玩很大」活動，6月4日將在河東路（中正四路至大同二路）「零廢棄文創市集」設攤，民眾到攤位回答「綠色星期五」或「道安」系列優惠活動謎題，就可獲得「粽子造型香皂」及交通局專屬乖乖，送完為止。

另外，交通局今年也推出「綠色星期五」活動，年底前，每週五掃QR Code乘車碼可免費搭公車。6月3日適逢週五，民眾掃乘車碼搭公車參與「龍舟追分公車」活動，可獲得精美禮物。（編輯：郭諭儒）1110530