新北：疫情逐漸緩和 盼防疫到更穩定

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新北市長侯友宜（前中）30日接受媒體聯訪表示，雖然疫情有逐漸緩和的狀況，但每天確診的個案數還是在萬人左右，希望全力以赴守住疫情，讓疫情更穩定。中央社記者王鴻國攝 111年5月30日

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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市長侯友宜今天針對疫情狀況表示，從5月17日的2.7萬多例的高點逐漸緩和，但每天確診仍在1萬人左右，仍要全力以赴守住疫情，希望把它做到更穩定。

侯友宜今天下午列席新北市議會市政總質詢前接受媒體聯訪，由於中央流行疫情指揮中心公布今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診共6萬42例，新北新增1萬668例，較近日確診數減少，媒體詢及新北疫情是不是有下滑的趨勢？

侯友宜表示，新北市的疫情在5月17日為最高點，當天確診數是2.7萬多例，隨著17、18、19日仍在相對高點上，直到今天，可以看到7天的平均線是逐漸地往下在滑、緩下來。

他表示，雖然疫情有逐漸緩和的狀況，每天確診的個案數還是在萬人左右，希望全力以赴，把疫情做得更穩定。

媒體追問對藝人郭彥均發文提到「很多孩子走了」風波的意見，侯友宜表示，面對這一段時間的疫情，大家都要全心全力的把防疫做好，用積極正向的態度守護每一個人民的寶貴生命，希望疫情能夠守住，讓大家都能夠平安度過這個難關。（編輯：李錫璋）1110530