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YouBike2.0挨批浮濫 316站每天一車柱不到2人借

2022/5/30 17:32
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（中央社記者陳怡璇台北30日電）北市議員張斯綱批評YouBike2.0站點浮濫設置，有316站每天平均1個車柱還不到2人借用。交通局長陳學台表示，會了解沒人借是因為需求低，還是沒車可用，會通盤檢討。

台北市長柯文哲今天率市府團隊至台北市議會進行市政總質詢。國民黨議員張斯綱批評YouBike 2.0站點浮濫，原本規定與原有站點直線距離要大於200公尺或步行距離大於300公尺，但後來取消站距限制，使站與站之間相距100公尺內的就有32站，走路也才1分多鐘。

張斯綱說，借位比低於2、站距在200公尺內的就有146站，花費新台幣1488萬元設置，浪費公帑。

張斯綱指出，統計至今年3月底，998站裡有316站每天平均1個車柱還不到2人借用，借車少於1人次的還有104站，還有站點的借位比趨近於0，幾乎沒人用。

交通局長陳學台表示，YouBike 2.0希望與捷運接駁，才會在捷運出口設置，使站點之間看起來很近；而站點設置多半為地方提出需求，在新設時也不知道使用率為何，就以15柱為原則，之後再調整。

陳學台並表示，借位比低要看是需求很低還是沒車可用，會再去了解原因並通盤檢討。（編輯：屈享平）1110530

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