嘉縣加強老幼重症照護 兒童疫苗施打率全國第一

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嘉義縣政府31日指出，已完成81.6%兒童疫苗施打，接種率全國第一。圖為嘉義縣在校園接種兒童疫苗情形。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月31日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）嘉義縣府今天表示，縣內4大醫院擴充COVID-19專責病床至284床，包括小兒加護病房13床，加強老幼重症照護，並完成81.6%的兒童疫苗施打，接種率是全國第一。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，因為縣民每天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數攀升，今天確診個案數超過1100人，縣長翁章梁昨晚與大林慈濟醫院、嘉義長庚醫院、台中榮總灣橋分院、衛福部朴子醫院及縣醫師公會開會因應。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，會中決議強化防疫門診及兒童綠色通道運作，要求各基層診所看診到拿藥的一條龍服務務必暢通。

另外，疫情已進入社區流行期，為保全醫療量能，落實輕重症分流，以老人和小孩中重症預防為首要核心，縣內4大醫院擴充COVID-19專責病床至284床，包括加護病房30床、小兒加護病房13床，加強老幼重症照護。

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趙紋華指出，嘉義縣已完成81.6%的兒童疫苗接種，接種率是全國第一，並強化長照機構管理，布建88處抗病毒藥物配置點，建構完整便利的社區醫療照護網絡，守護縣民健康；目前COVID-19盛行率僅2.66%，排名本島最低。

趙紋華說，16日起已開放3大類對象接種第4劑疫苗，分別為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者。以上對象只要第3劑接種滿5個月，就可以到合約院所或衛生所接種第4劑，相關接種訊息請上衛生局網站查詢。（編輯：謝雅竹）1110531