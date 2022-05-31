議員批大巨蛋案未談妥 北市府：須討論細節

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北31日電）北市府今天宣布大巨蛋權利金採包底抽成，北市議員苗博雅說，預期營收未確定，要完成大巨蛋仍需一段時間。北市府指出，遠雄已提新版投資計畫書，相關細節仍要討論。

台北市長柯文哲下午率市府官員列席台北市議會備詢。社會民主黨籍市議員苗博雅質詢，北市府宣布大巨蛋權利金採包底抽成，其實預期營收根本未決定，目前離完成仍有一段時間。

苗博雅說，且北市府與遠雄在5月26日會議紀錄，大巨蛋體育場館預估營業收入可能會被排除於營收分潤之外，若屬實可能不太妥當，建議市府注意類似狀況。

無黨籍市議員林亮君質詢，遠雄有無提出大巨蛋投資營運計畫書？計畫書內是否提到體育場館舉辦賽事比率？民進黨市議員洪健益詢問大巨蛋合約剩幾年？

北市副市長黃珊珊答詢，北市府與大巨蛋合約仍有41年，遠雄預估一年營收約新台幣59億元，遠雄目前已提出新投資計畫書，北市府經初審後，請遠雄修改，相關內容都要經審查，且要達到市府認可。

她說，至於大巨蛋體育場館舉辦運動賽事比率，北市議會去年要求應達到50%，會依循議會要求，且相關具體內容及細節都會放入計畫書內討論。

柯文哲答詢，如議員所提，大巨蛋離正式簽約仍有一段距離，有很多細節要談，最後一招就是發放使照，發使照前會要求一切搞定。

北市府上午召開大巨蛋營收分潤說明記者會，宣布將以包底抽成方式收權利金，若實際營收低於預估營收，分潤以預估營收0.6%計算；超過預估營收，超額分2級距，20%以內1%計算，20%以上1.6%計算，柯文哲坦言偏低。（編輯：張銘坤）1110531