議員批改善塞車政策沒用 柯文哲稱交通還是爛

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台北市政府31日宣布大巨蛋權利金採包底抽成方式收取，被質疑分潤比例偏低，台北市長柯文哲（圖）下午率市府團隊到市議會備詢，回應相關議題。中央社記者鄭清元攝 111年5月31日

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北31日電）北市議員耿葳指出，北市府提改善塞車政策，像開罰違停等，但近年取締件數及罰款都增加，尖峰時段仍塞爆，政策沒用。市長柯文哲今天說，交通狀況持平，還是爛。

柯文哲下午率台北市政府局處首長員赴台北市議會接受備詢。國民黨籍北市議員耿葳質詢時說，北市府在2016年提出「交通CPR」政策改善塞車狀況，像針對紅黃線違停拖吊、道路違停及紅燈不得超過停止線等積極開罰。

耿葳表示，北市推出「交通CPR」政策6年多，不僅取締件數增加，罰單部分替市庫進帳超過新台幣44億元，據交通局統計，塞車路段仍未改善，像南京東西路、敦化南北路、民生東西路、民權東西路，幾乎年年上榜，北市府推出交通改善政策沒用，且根本未通盤檢討塞車問題。

柯文哲答詢，從2016年至今，交通狀況還是持平，「沒惡化，都是一樣爛」，且持續有監看交通狀況，近幾年確實沒太大變化。

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北市交通局交通治理科長葉志宏事後接受聯訪表示，市府交通政策是以發展綠色運輸及使用綠能運具為目標，並透過鼓勵使用綠運輸策略、推動共享運具等，讓民眾減少使用私人運具。

他說，至於改善交通瓶頸方式，每半年會篩選分析容易壅塞路段並提策略，再以交通工程手段與違規取締進行改善，例如調整交通時制、禁停管制、即時調整路口號誌秒數等方式，且已研擬交通瓶頸改善計畫，設專案小組，盼加速改善塞車情形。（編輯：張銘坤）1110531