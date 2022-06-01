高雄展覽館接種站隨到隨打 沒預約的家長直呼方便

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中央協助六都設置5至11歲兒童COVID-19疫苗大型接種站1日開始運作，上午就有家長帶著孩子前往高雄展覽館接種站施打疫苗。中央社記者蔡孟妤攝 111年6月1日

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）中央協助六都設置5至11歲兒童COVID-19疫苗大型接種站今天開始運作，高雄展覽館接種站上午人潮不多，家長多事先預約，少數隨到隨打。有家長說，原本診所沒預約到，能隨到隨打很方便。

中央流行疫情指揮中心今天起在六都設置大型接種站，為5至11歲兒童施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，其中高雄接種站設在高雄展覽館，可隨到隨打。

今天一早不少家長帶著孩子前往高雄展覽館接種疫苗，姚先生對中央社記者說，因為怕人多打不到，所以仍有事先預約，孩子6歲，學校還沒開始施打，所以先到接種站，「最近疫情太嚴重了，早點打一打比較放心」。

選擇隨到隨打的胡先生說，孩子10歲，學校還沒開始施打，原本想等學校安排，但看到衛福部有大型接種站隨到隨打的訊息，想說端午連假也快到了，決定今天先帶小孩來接種站施打，「沒有排隊，直接進去，可能還比預約的更快打完」。

帶著6歲孩子到接種站施打的吳小姐說，她原本診所預約施打失敗，看到有接種站可以隨到隨打，今天沒有先預約，直接帶著孩子來接種，真的方便多了。

高雄展覽館接種站上午人潮不多，沒有排隊情形，現場工作人員說，可能是平常日的關係，假日人應該會比較多。今天多數家長還是有事先預約，少數選擇隨到隨打。（編輯：黃世雅）1110601

中央協助六都設置5至11歲兒童COVID-19疫苗大型接種站1日開始運作，高雄展覽館接種站上午人潮不多，現場還有卡通人物造型人偶幫助小朋友放鬆心情。中央社記者蔡孟妤攝 111年6月1日