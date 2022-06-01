議員批電動公車配套不足運量差 北市將協助業者

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（中央社記者劉建邦台北1日電）北市府規劃400輛電動公車在今年底營運，北市議員張斯綱指出，北市電動公車場站內充電設備及電力不足，恐影響班次。北市交通局今天表示，會持續協助業者，解決問題。

國民黨籍台北市議員張斯綱質詢稿表示，台北市政府配合中央規劃將在2030年把公車全面電動化，經調閱資料發現，北市14家公車業者中，僅6家設有電動公車，業者反映電動公車需設充電樁及足夠電量，目前都遇到困境。

張斯綱指出，業者提到公車場站若停放一般公車預估約54輛，但電動公車只能放34輛，1輛電動公車若用慢速充電方式充飽電力需約4至6小時，但因電力及充電樁不足等情形，恐影響電動公車班次及市民搭乘等狀況，建議北市府與台電及中央協商，協助解決問題。

對此，台北市交通局長陳學台表示，公車業者申請電力部分，確實遇到電量不足等狀況，已向中央反映並持續與台電溝通，會建議透過專案用電方式處理。北市目前營運電動公車共173輛，已掛牌在6月底啟用90輛，另向中央申請76輛，預估8月共有339輛電動公車上路。

台北市交通局公共運輸處綜合規劃科長張元榜指出，針對電動公車場站供電量，都有持續協助業者與台電溝通，也建議業者採分散充電方式，減少充電設備及電力不足狀況。

台北市長柯文哲3月間出席活動時表示，北市預計今年底可讓400輛電動公車上路營運，8年內北市3500輛公車全部轉成電動公車。（編輯：戴光育）1110601