桃園遠距教學延至10日 入校接種拚端午連假完成

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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市各級學校遠距教學延長至6月10日；COVID-19輝瑞兒童疫苗入校接種部分，將提前至端午節連假、6月5日前完成，期間一併提供莫德納疫苗接種。

桃園市今天新增9568例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持桃園市疫情說明記者會時指出，桃園市國高中、國小及公幼的遠距教學方案，延長到6月10日；國、高三已經宣布過，採遠距教學到暑假。

鄭文燦表示，輝瑞兒童疫苗大型接種站部分，明天將在桃園巨蛋體育館、陸軍專科學校各開1處，端午節連假6月3日至6月5日期間，在桃園巨蛋體育館及平鎮婦幼館各開1處；每天都有5000個名額，可先在市府網站預約，也可以直接到現場接種。

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鄭文燦指出，輝瑞兒童疫苗入校接種的部分，原規劃全市國小及附幼，合併公私立及非營利幼兒園，要在6月10日前接種完畢，經相關單位協調，決定提前到6月5日前全部接種完畢，包括端午連假3天，感謝各學校加班動員。

桃園市政府教育局局長林明裕補充，端午連假期間，有100所學校提早接種輝瑞兒童疫苗，同時也施打莫德納疫苗；預計動員超過1000名老師、志工、醫護等，讓孩子提早獲得保護力。（編輯：戴光育）1110601