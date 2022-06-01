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澎湖地檢署拍賣查扣船隻 遊艇120萬元拍出

2022/6/1 18:46（6/1 19:36 更新）
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澎湖地檢署1日公開拍賣因案沒入的本國籍遊艇「悠遊海1號」及中國籍漁船「閩惠漁00185號」，競標者眾多，最終分別由來自台灣本島的董姓（右）與吳姓（左）競標代表2人得標。中央社 111年6月1日
澎湖地檢署1日公開拍賣因案沒入的本國籍遊艇「悠遊海1號」及中國籍漁船「閩惠漁00185號」，競標者眾多，最終分別由來自台灣本島的董姓（右）與吳姓（左）競標代表2人得標。中央社 111年6月1日
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（中央社澎湖縣1日電）澎湖地檢署今天公開競拍沒入的國籍「悠遊海1號」遊艇及大陸籍「閩惠漁00185號」漁船，現場競爭激烈，遊艇最後以新台幣120萬拍定，比底價68萬元高出近一倍，為國庫進帳逾140萬元。

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澎湖地檢署今天下午由主任檢察官黃偉擔任拍賣官，拍賣國籍自用遊艇「悠遊海1號」與大陸籍漁船「閩惠漁00185號」2船，現場標價節節加碼，競爭激烈，最後由來自台灣的董姓與吳姓代表分別以120萬元和21萬元標得遊艇和陸籍漁船，10日將依現況點交。

澎湖地檢署指出，船長7.47公尺，重5.17噸的「悠遊海1號」遊艇和船長24.5公尺，船約90噸的大陸籍「閩惠漁00185號」漁船，分別在民國110年4月和109年1月走私毒品遭查扣，依毒品危害防制條例相關規定宣告沒收並依法公開拍賣，今天首拍都順利拍定。（編輯：郭諭儒）1110601

澎湖地檢署1日下午拍賣因案沒入的本國籍自用遊艇「悠遊海1號」與中國籍漁船「閩惠漁00185號」2艘船隻，現場參與競標者眾多，競爭激烈。中央社 111年6月1日
澎湖地檢署1日下午拍賣因案沒入的本國籍自用遊艇「悠遊海1號」與中國籍漁船「閩惠漁00185號」2艘船隻，現場參與競標者眾多，競爭激烈。中央社 111年6月1日
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