確診孕婦大量出血 金門醫院處置得當順利產子

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（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）衛生福利部金門醫院今天表示，一名確診孕婦因呼吸道症狀嚴重，收治在負壓隔離病房；原預定6月1日剖腹生產，但因大量出血，提早至5月31日開刀，順利產下男嬰，母子均安。

金門醫院今天發布新聞稿表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾疾）疫情升溫，染疫孕婦也隨之增加；一名孕婦因為前置胎盤，預定1日剖腹生產，但5月28日PCR陽性確診，由於呼吸道症狀較為嚴重，經婦產科醫師李偉慈診治後，收治在負壓隔離病房。

院方表示，孕婦從5月29日開始出現陰道出血，出血量日漸增加，在盡量避免院內感染和母子平安的權衡下，李偉慈與婦產科主任王宇林和副院長陳根雄討論之後，決定提早到5月31日開刀。

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陳根雄表示，金門醫院開刀房、產房、兒科醫師、感控室及護理師團隊，沙盤推演整個開刀等相關流程，由李偉慈主刀，北榮支援麻醉科醫師朱圻鈞負責半身麻醉，兒科醫師李忠興負責新生兒照護，手術麻醉過程順利；手術過程中發現，患者出血原因應是前置胎盤合併胎盤剝離，所幸及時手術，順利產下足月男寶寶，體重2725公克，目前身體健康。

金門醫院院長侯重光表示，孕婦的確是COVID-19中重症的高風險群，但目前沒有明顯證據指出染疫會對寶寶有不良影響，如孕婦確診，不要慌張，應注意有無發燒、呼吸道症狀、胎動有無減少、有無陰道出血等情形，必要時可到醫院接受診斷治療，常規產檢仍屬必須。（編輯：陳仁華）1110602