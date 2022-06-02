東部海域火砲射擊 國防部允避魚汛期延到6至7月

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民進黨立委劉櫂豪2日安排「火砲演練影響漁民海上作業協調會」，邀集台東各漁會及漁業署代表到立法院和中科院、國防部討論因應措施，會後表示，國防部允諾從明年度起，軍演會安排在6月底至7月，避開漁汛期；中科院試射也將盡可能避開或減少在4至6月的漁汛期。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年6月2日

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東漁民和國防部、中科院今天協調東部海域火砲射擊和軍事演習對生計衝擊影響；立法委員劉櫂豪表示，國防部允諾明年起軍演避開4至6月魚汛期，延後到6至7月間。

因應國防需求，國家中山科學研究院和國防部近年在東部海域的火砲試射和軍事演練頻繁，尤其是今年1至5月間更加密集，剛好碰上魚汛期，影響漁民生計。

劉櫂豪今天安排台東各漁會代表、漁業署到立法院和中科院、國防部討論因應措施。

劉櫂豪服務處會後發布新聞稿表示，今天召開的「火砲演練影響漁民海上作業協調會」，綜合各漁會及漁民意見，訴求演習及試射管制盡量避開漁汛期、取消或變更管制應提早通知，以及睦鄰經費要求實際運用於漁民等議題。

國防部允諾從明年度起軍演會安排在6月底至7月避開4至6月漁汛期。而中科院試射將盡可能避開或減少在4至6月的漁汛期，對於計畫射擊期程臨時取消部分，國防部與中科院將與漁會建立即時通報機制，最後針對睦鄰經費核撥規定，國防部會參酌漁業署意見詳加研議。

劉櫂豪表示，國防部及中科院因國防需要，必須在台灣東南海域進行軍演或火砲試射，此為國防安全的必要，但火砲試射或國防軍演也應參考地方意見，在國防安全前提下，規劃對漁民影響最少的管制期間，降低對漁民生計衝擊。

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劉櫂豪表示，國人配合國防軍演，因軍演的噪音、震動等造成的權益受損，國防部有編列睦鄰經費做一定的補償，但是東南海域是台東區漁會、新港區漁會、綠島漁會等漁民重要的作業場域，因配合軍演造成無法出海的權益損失，也應納入睦鄰的規劃範疇。

他要求國防部應參考漁業署及漁會的意見，重新研議睦鄰經費執行要點，期能實際幫助受影響漁民，並改善漁民作業環境。（編輯：陳仁華）1110602