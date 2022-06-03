確診亡幼兒父為恩恩討真相 將聆聽錄音檔

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市確診死亡兒童「恩恩」的父親林先生，今天凌晨表示，消化完新北市府提供的資料後，為了幫恩恩討一個真相，仍然會找時間去市府消防局聆聽報案電話錄音檔，並核對資料。

新北市中和區2歲男童「恩恩」在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron疫情期間，確診後轉重症，經雙和醫院及台大醫療團隊搶救仍不治。男童父親林先生為尋求真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄。

林先生於2日到新北市府取得相關資料，但並未獲得119報案紀錄聲音檔，僅由消防局提供錄音檔的逐字翻譯譯文，並安排林先生隨時可透過專人專送，聆聽錄音檔內容。

林先生今天凌晨透過臉書（Facebook）發文表示，申請提供關鍵的81分鐘間，消防局、報案人、衛生局、醫院彼此間的所有通話錄音原始檔，並請求能夠調閱、聆聽、複製、抄錄。未料，市府只提供譯本給他看，更不能接受欠缺很多東西，「這樣的資料內容叫做都好了嗎」。

林先生說，嚴正請求提供電話錄音讓他複製帶回去聆聽確認譯本的原因是，這關鍵的81分鐘通話錄音原始檔，充滿他妻子聲嘶力竭地哭泣聲音，這會讓他情緒帶回當時的現場，他不願也不想在陌生的地方，被人看到他的崩潰。另外，也需要時間消化吸收這些情緒。

林先生說，若他與妻子只能接受有消防局人員在場的情況下，去聽痛苦的錄音檔，那2日是沒有力氣做到，也需要回去與妻子討論準備一下心情，所以，當時與消防局專員說「今天不去了，我想先好好整理資料」。

林先生說，起碼有了資料，可回去比對手邊的通聯紀錄，等整理出來再去聽會更接近真相，其想法就是如此。為了幫「恩恩」討一個真相，還是會去走完流程，等這幾天把資料消化完，也還是會去請求市府聆聽聲音檔並核對譯文。

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新北市副市長劉和然2日下午主持疫情記者會與接受聯訪都表示，市府提供的是報案全部逐字稿，約10幾頁，如果當時想要當場聽，市府已做好準備；但當天沒有要聽，如這幾天想聽並核對逐字稿，會有專人送到新竹讓恩爸聽。

劉和然說，恩爸有說，聽一次可能不夠，市府絕對尊重其權利，任何時間、任何地方，都會安排專人送達，以提供比對逐字稿看哪裡要需要補強。至於所提供的資料中，恩爸提出需補充的地方，只要符合政府資訊公開法可提供的，依法都會補充給恩爸，新北市府會用最務實態度跟恩爸保持聯絡。（編輯：楊昭彥）1110603