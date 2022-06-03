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恩恩爸爸：仍盼取得錄音檔 以利拼湊出真相

2022/6/3 12:20（6/3 12:41 更新）
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新北市確診死亡兒童「恩恩」的父親林先生（圖）3日上午接受媒體聯訪，他表示，對於新北市府2日提供的相關資料感到相當失望，仍盼取得錄音檔，還原關鍵81分鐘，幫「恩恩」討真相。中央社記者沈佩瑤攝 111年6月3日
新北市確診死亡兒童「恩恩」的父親林先生（圖）3日上午接受媒體聯訪，他表示，對於新北市府2日提供的相關資料感到相當失望，仍盼取得錄音檔，還原關鍵81分鐘，幫「恩恩」討真相。中央社記者沈佩瑤攝 111年6月3日
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（中央社記者魯鋼駿新北3日電）新北市確診死亡兒童「恩恩」的父親林先生今天上午接受媒體聯訪表示，對於新北市府昨天提供的相關資料，感到相當失望，仍盼取得錄音檔，還原關鍵81分鐘，拼湊出真相。

新北市中和區2歲男童「恩恩」在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron疫情期間，確診後轉重症，經雙和醫院及台大醫療團隊搶救仍不治。男童父親林先生為尋求真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄。

林先生上午接受媒體聯訪時表示，日前接獲新北市政府通知，告知已備妥資料，但昨天前往才得知無法將錄音檔案帶回，認為當下環境與情緒狀態，很難聽出關鍵，並非拒絕聆聽。

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林先生說，目前會先比對通聯紀錄等手邊資料，將會再與妻子討論，是否連假過後再去聽錄音檔與核對譯文，這是目前想到的方法。他也說，未來若取得錄音檔，他不會公布，因對家人有些傷害，不希望悲傷的事留在網路上。

林先生說，目前有許多律師與他聯繫，表示可以提供一些幫助，未來不排除透過更多行政手段爭取拿到相關資訊，幫「恩恩」討真相。（編輯：李錫璋）1110603

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