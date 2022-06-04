彰基皮膚科名醫發公開信 指院方不續聘未告知理由

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）彰化基督教醫院皮膚科醫師邱足滿今天發出公開信表示，在醫院服務25年，卻被通知不續聘，未告知理由，不明白醫院為何這樣對待她。針對公開信內容，院方不願表示任何意見。

邱足滿曾任彰化基督教醫院皮膚科住院醫師及總住院醫師皮膚部光照治療科主任，她在公開信中說明，5月30日收到人資單位通知不續約，讓她做到6月30日，她深感受傷與不解。

邱足滿表示，在彰基貢獻近25年心力，竟在一夕之間獲得沒有理由的不續聘，且同樣受到這種欺凌對待不只是她，還有其他全心全意貢獻的醫師，這些盡心盡力在自己崗位的員工，在彰基服務了至少25年，不明白醫院為什麼這樣對待她們？

邱足滿說，去年12月底，院方直接將她在總院的4個門診減為2個，改成去鹿港分院和二林分院，今年3月底又被告知門診從4月開始又有變動，二林分院改為2個門診，鹿港分院維持1個門診，醫院調動已讓她喪失學會認可的皮膚科住院醫師訓練醫院的師資資格。

邱足滿也提到，她的丈夫蕭信昌原本也在彰基擔任耳鼻喉科醫師，2020年也因不明原因被要求不准住院醫師跟刀、住院醫師不可以照顧蕭信昌的住院病人、主治醫師不可以跟蕭信昌說話，工作與生活大受影響，無法繼續奉獻醫療服務，也無法指導後進，只好離職。

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邱足滿說，她對醫美沒有興趣，只專注照顧嚴重藥物過敏、免疫相關的皮膚疾病病患，這樣的患者族群較不適合在診所。她說，「不是為了退休金，或想回到彰基工作才寫公開信，而是想為自己、也為這2年來被醫院摧殘的醫師、同仁說說話，也盼望彰基這座白色巨塔，千萬不要變成白色恐怖之城」。

針對邱足滿公開信內容，中央社記者曾詢問彰基醫院的回應，但院方選擇沉默，不願表示任何意見。（編輯：郭諭儒）1110604