邱足滿蕭信昌指遭霸凌 彰基：保留法律追訴權

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彰化基督教醫院皮膚科醫師邱足滿4日發出公開信表示，在醫院服務25年，卻被通知不續聘，未告知理由。（圖取自彰化基督教醫院網頁cch.org.tw）

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（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）彰基皮膚科醫師邱足滿及其丈夫蕭信昌醫師指控，先後曾遭院方霸凌羞辱。彰基今晚指出，基於愛護員工理念，不回應控訴，但不實言論造成院譽受損，保留法律追訴權。

彰化基督教醫院皮膚科醫師邱足滿4日發出公開信表示，她在醫院服務25年，卻被通知不續聘，未告知理由，不明白醫院為何這樣對待她。

邱足滿的丈夫、前彰基耳鼻喉科醫師蕭信昌今天也透過公開信指出，作為邱足滿最親密的家人，他感到非常不忍心，這是彰基院長陳穆寬對他個人的欺凌，繼強行逼走他以後，毫無節制地禍延他的家人。

對此，彰化基督教醫院今晚發出聲明稿表示，院內共1044名醫師，自陳穆寬就任院長4年半以來，僅4名主治醫師契約期滿未繼續委任，比例甚低，為正常人事審酌結果。

彰基表示，院方近年積極投入偏鄉醫療，調派主治醫師前往服務。醫師配合度列入繼續委任與否評核考量，2021年12月通知邱足滿支援二林分院門診，但邱足滿寄郵件給人資處表示需照顧婆婆及孩子，且距離居住地38公里，無法配合院方調動，並質疑調動違反勞基法。

彰基指出，邱足滿以通訊軟體通知皮膚科主管「我打算領完年終獎金之後，做到3月10日離職」；經歷偏鄉醫療支援調度事件，以及委任契約原本就在今年6月30日期滿，因此經正常程序評核後，院方決定契約期滿不繼續委任。

針對蕭信昌公開信內容，彰基表示，有病人於2020年因腮腺良性腫瘤接受蕭信昌手術切除，術前核磁共振攝影腮腺腫瘤2.4公分，術後病理報告顯示腫瘤僅取出3塊碎片，合計大小1.2公分，術後病人抱怨手術部位持續腫大，腫塊仍在，經8次門診換藥及1次手術切開引流，病況仍無好轉，蕭信昌安排電腦斷層檢查。

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彰基指出，報告顯示懷疑仍有2.8公分腫塊，但蕭信昌涉漠視，繼續門診換藥6次及引流清創2次，病人因接受蕭信昌手術後連續治療3個多月未好轉，轉而尋求陳穆寬門診求助，經診視後發現上述情形。

院方表示，彰基是非常注重醫療品質與病人安全的醫學中心，蕭信昌多次爭議性醫療行為，已不適合從事住院醫師教學行為，因此，陳穆寬指示暫停住院醫師向蕭信昌學習，處置無任何不當。（編輯：戴光育）1110607