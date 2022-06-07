彰基名醫邱足滿遭不續聘 蕭信昌轟院長處決肉票

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（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）彰基皮膚科醫師邱足滿被通知不續聘後，透過公開信盼彰基不要變成白色恐怖之城；邱足滿丈夫、前彰基醫師蕭信昌今天也炮轟彰基院長陳穆寬「處決肉票」。彰基對於指控無回應。

彰化基督教醫院「白色巨塔」風波持續，皮膚科醫師邱足滿日前發出公開信表示服務25年卻被通知不續聘後，前彰基耳鼻喉科醫師蕭信昌今天也透過公開信指出，作為邱足滿最親密的家人，他感到非常不忍心，他知道這是彰基院長陳穆寬對他個人的欺凌，強行逼走他之後，毫無節制禍延他的家人。

蕭信昌表示，當初被霸凌，默不作聲離開，只會讓這幾年來陳穆寬肆無忌憚霸凌、排擠員工醫師的惡行不斷重演，被迫離開工作30年的彰基，因為家裡還有「肉票在他手上」，於是隱忍下來，現在陳穆寬把「肉票處決」，是該有人大聲說出來、做點事，否則將成院方加害下一名彰基人的幫凶。

蕭信昌指出，在彰基耳鼻喉科工作30年，算起來還是陳穆寬的學長，當然，陳穆寬的醫療能力和學術工作都很優秀，38歲升教授、48歲成為醫學中心最年輕院長，而他只是就所學盡心為病患診治服務，從來就談不上和陳穆寬有任何競爭關係。

蕭信昌說，2020年11月下旬，開刀時突然接到院長電話，劈頭就是憤怒責罵「不會開刀就不要開刀，不會照顧病人就把病人轉給會照顧的醫生」，起初他一頭霧水，後來得知，原來是一名開完腮腺的病人，因傷口癒合不好，改去陳穆寬的門診。

信中也述說如何被排擠、孤立，「好幾名原本跟我比較有話講的主治醫師，一個一個被叫到院長面前，要求不要再跟我講話」，蕭信昌說，曾試圖溝通，想問這種懲罰的原因是什麼？期限到何時？但透過電話、電子郵件皆未獲回應，甚至還被上級冷回「要走趕快走，不要害我被罵」，於是蕭信昌離開工作30年的彰基耳鼻喉科。

蕭信昌說，到現在都不知道哪裡得罪院長，在彰基，這已是員工、醫師日常，口腔外科幾名醫師被霸凌後出走，過程如出一轍，更不用說去年權威眼科部主任被羞辱後離開，和即將被逼不續聘的換肝名醫陳堯俐。

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蕭信昌說，先在公開場合侮辱，再調離、拆解長年建立的團隊，逼得連低頭默不作聲、只專注認真看診開刀的機會都沒有，然後對外宣稱，醫師人力流動是醫院常態，彰基對此一貫不針對質疑做出回應。

蕭信昌表示，彰基院長陳穆寬不只是霸凌、羞辱醫院員工，更是羞辱醫療業所有人，這原本該是台灣社會最信賴、最受尊重的一群人；作為基督教長老教會所屬醫院員工，相信社會力量自會珍惜這一群長期守護全民健康的醫護人員，也期盼長老教會總會能為台灣人民找回神愛世人、醫療濟世的初衷。（編輯：郭諭儒）1110607