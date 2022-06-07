更多編輯台推薦新聞：
112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新
科技

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國中會考答對題數對照表出爐 國文社會A++只能錯兩題
首頁 / 生活

彰基名醫邱足滿遭不續聘爭議 衛福部介入喊查

2022/6/7 19:20（6/7 20:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為彰化基督教醫院。（圖取自維基共享資源網頁；作者Pbdragonwang，CC BY-SA 3.0）
圖為彰化基督教醫院。（圖取自維基共享資源網頁；作者Pbdragonwang，CC BY-SA 3.0）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北7日電）在彰化基督教醫院服務近25年的醫師邱足滿，眼看將退休，卻突然收到不續聘通知惹議。衛福部次長石崇良今天宣布，將去函彰基要求提報告說明，同時將對彰基展開人事制度相關查核。

彰化基督教醫院「白色巨塔」風波延燒，彰基皮膚科醫師邱足滿4日發出公開信表示，她在彰基服務長達25年，眼看退休將屆，5月30日卻無預警收到不續聘通知，質疑院方以10天之差規避退休金，更指出許多醫師都曾被同樣對待。

邱足滿丈夫、前彰基醫師蕭信昌今天也發文指出，彰基院長陳穆寬霸凌、羞辱醫院員工，不僅多年前把他逼離工作30年的彰基，更要求與他比較熟識的醫師不要跟他說話，試圖排擠、孤立他。

面對相關指控，彰基面對媒體詢問，至今毫無回應。

台灣皮膚科醫學會今天發表聲明支持邱足滿，直指主治醫師不受「勞動基準法」保障是此次爭議發生主因，且國內類似案例層出不窮，許多醫師都曾遭醫院無預警通知不續聘，也不給予任何理由，僅主張「主治醫師不受勞基法保障」、「雙方間為委任契約關係」，毫無救濟管道。

台灣皮膚科醫學會表示，衛福部雖曾於2019年提出「醫療法」修正草案，擬加入醫療法勞動權益專章提供工時以外的保障，包括職災、契約、保險、退休等保障，也明訂醫療機構與聘僱醫師應簽署書面聘僱契約以及應記載及不應記載事項來改善片面規定不公平條款情形。

不過，後來因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，使得法案擱置至今，台灣皮膚科醫學會呼籲衛福部與立法院重視主治醫師勞動權益，讓主治醫師能有合理、安全的工作環境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

衛福部次長石崇良今天晚間告訴中央社記者，彰化基督教醫院屬於財團法人醫院，衛福部有權督導，強調將去函要求院方提出報告說明，瞭解突然不續聘的原因，也會進一步就整體醫院的人事制度上進行查核，確認人事管理如晉用、獎懲、考核等制度上是否有不當之處，釐清醫師權益有無受損。

石崇良說，至於醫療法勞動權益專章方面，由於目前仍在COVID-19疫情最終關頭，待疫情稍緩、告一段落，會立即重新審視相關法案，保障主治醫師工作權益。（編輯：卞金峰）1110607

延伸閱讀
彰基名醫邱足滿遭不續聘 蕭信昌轟院長處決肉票彰基皮膚科名醫邱足滿發公開信 指院方不續聘未告知理由訪視彰基醫院 總統：持續提升兒童疫苗覆蓋率
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族