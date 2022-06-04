訪視彰基醫院 總統：持續提升兒童疫苗覆蓋率

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）總統蔡英文今天上午訪視彰化基督教醫院，了解中部地區疫情；蔡總統說，幫孩子施打疫苗也是COVID-19防疫工作重要一環，兒童疫苗數量充足，政府會持續努力提升疫苗覆蓋率。

蔡總統在衛福部長陳時中、彰化縣長王惠美等人陪同下，上午訪視彰基醫院，了解中部地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，也透過院內視訊系統感謝醫護人員在端午連假期間仍堅守工作崗位。

蔡總統致詞時說，隨著疫情發展走向，疫情發生比較早的北台灣，現在有逐漸下降趨勢，但指揮中心提醒，中台灣確診人數正在攀升，近期可能達到高峰，包括彰基醫院在內的中台灣醫院，醫護人員工作可能因此加重，今天來到彰基醫院除了關心醫護人員外，也要向大家說一聲「辛苦了」。

蔡總統指出，彰基醫院設有兒童醫院，先前收治了7名確診重症的兒童，已有6名兒童出院，另名住院中的兒童狀況也已好轉，最讓人感動的是在3天前，有1名懷了雙胞胎的確診媽媽，緊急在醫院剖腹生產，母子均安，她要感謝醫護人員的辛勞。

蔡總統說，政府透過幫孩子施打兒童疫苗建立保護力，也是COVID-19防疫工作重要的一環，目前兒童疫苗數量充足，也看到許多家長帶小朋友去打疫苗，她要感謝家長配合，政府也會持續努力，提升兒童疫苗覆蓋率，除了中央快速配送疫苗外，也需要地方配合，她相信中央會和地方密切合作，保障民眾健康。

陳時中也在接受媒體聯訪時說明，當初武漢株病毒進入彰化時，彰化守的很好，今年彰化縣在輕重症分流、施打疫苗以及快速給藥也都做的很好，中央與地方合作，希望讓疫情快點過去。

有媒體詢問陳時中何時能放寬邊境管制，他指出，放寬邊境管制有人支持也有人擔心，指揮中心還是需要跟外交部、交通部等單位一起研議，目前還在研議中。（編輯：黃世雅）1110604