火砲射擊干擾漁民 東縣盼補貼基金開放漁會申請

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（中央社記者李先鳳台東6日電）國家中山科學研究院於台灣東南沿海軍事操演及無人航空系統作業，火砲射擊干擾漁民作業，台東縣政府協調各單位，盼在國家安全原則下也能兼顧漁民生計，補貼基金開放漁會申請。

由立委廖國棟邀集國防部、漁業署、台東縣政府及台東、新港及綠島等3個區漁會今天召開座談會，討論如何保障漁民權益。與會的各漁會理事長、總幹事都強烈要求國防部演訓活動或試射作業能夠避開魚汛期，並且修改敦親睦鄰經費給予的法條，嘉惠漁民。

副縣長王志輝率農業、民政等單位主管聆聽各界意見，農業處長許家豪進行相關漁業權益簡報。王志輝會中則表達縣府支持國家及國防安全，不過，也必須要兼顧漁民的生計問題，希望國防部等單位進行演訓或是武器研發試射作業時，能夠避開魚汛期，讓漁民方便出海作業。

台東縣內3個地區漁會理事長、常務監事及總幹事發言時，都一致建議國防部與台東各地漁會建立即時通報機制。

另外，漁會也應有權利領受國軍睦鄰的補貼基金，希望中央能確實體認出海人的辛苦，能夠在漁民重要的捕鬼頭刀魚汛期後的7月再進行演習等活動。

縣議員李數奼指出，7、8月是綠島旅遊旺季，島上所有業者都靠著這2個月營生，希望國防部能將演訓等期程於9月進行。

縣府表示，台東海域在頻繁的火砲演練出海管制下，漁民權益已明顯受損，除希望能協調軍演時間能避開漁汛期外，也盼中央能將國軍睦鄰的補貼基金開放給漁會申請，讓漁民能實際受用。

今年已超過100多天軍演，讓原本漁業資源遞減的海域，漁民漁獲量低造成收入大減，國家軍事演習也應顧及人民生計，縣府會為漁民爭取權益，共同守護漁權。（編輯：謝雅竹）1110606