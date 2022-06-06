出席美洲教育者年會 桃市盼與美國城市教育交流

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桃園市副市長高安邦（右）率團赴美國參加2022年美洲教育者年會，並拜會加州長堤市等城市，桃園市長鄭文燦也以視訊方式參與和姊妹市聖貝納迪諾郡的拜會行程，期盼推動雙方教育交流。（桃園市政府秘書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年6月6日

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市副市長高安邦率團赴美參加2022年美洲教育者年會，並拜會加州長堤市等城市，桃園市長鄭文燦也以視訊方式參與和姊妹市聖貝納迪諾郡的拜會行程，期盼推動雙方教育交流。

桃園市政府秘書處今天發布新聞稿表示，高安邦於美國時間5月31日率團赴科羅拉多州丹佛市，參與國際教育盛事「2022年美洲教育者年會（NAFSA）」，年會吸引來自世界各地超過100個國家及多達200個參展攤位，約有近萬人參與盛會。

此外，高安邦及市府團隊也於美國時間6月3日拜會加州長堤（Long Beach）市長賈西亞（Robert Garcia），盼有更多教育與文化合作機會。賈西亞表示，桃園市與長堤市的重點產業發展相似，欲積極促成兩市成為姊妹市。他到過台灣2次，台美為重要、友好的貿易夥伴，今年將競選聯邦眾議員的他未來也會持續關心台灣。

高安邦同日也前往桃園市的姊妹市聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）拜會，與郡監督赫格曼（Curt Hagman）及教育部門代表進行交流，桃園市長鄭文燦及秘書處處長顏子傑也以視訊方式參與。

鄭文燦表示，桃園積極推動國際教育，近年促成桃園市的高中與美、加等地高中雙聯學制，學生畢業後可取得兩地學位，除增進英語能力，也協助有出國留學規劃學生。此外，桃園工業產值全台最高，擁有優秀的技術人才，期盼與聖郡推動技職教育交流。

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鄭文燦說，桃園與聖貝納迪諾郡從2017年簽訂姊妹市，2018年開啟桃園與聖郡安大略機場直航交流頻繁。疫情期間桃園市曾捐贈聖郡防疫物資，並在線上討論防疫措施，展現姊妹市良好情誼。

郡監督赫格曼表示，聖郡和桃園一樣擁有航太修護產業，可以推動讓兩地技職學生的實習與交流。另外安大略機場與桃園國際機場的直航航線運量亮眼，提供大洛杉磯東部亞裔居民一條回家更便利的路，期待疫情盡快結束，恢復疫前每日一班機的情況。（編輯：張銘坤）1110606