花蓮累計逾4萬人染疫 秀林鄉1/4人口確診

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花蓮縣此波COVID-19疫情已累計逾4萬人染疫，人口比為11.9%，其中秀林鄉達25%，即每4人就有1人確診。圖為秀林鄉公所外觀。中央社記者李先鳳攝 111年6月6日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮縣此波COVID-19疫情已累計逾4萬人染疫，人口比為11.9%，其中秀林鄉達25%，即每4人就有1人確診；玉里鎮本週確診人數增加4.2%，衛生局解釋為2家大型長照機構群聚所致。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增931例，年齡分布主要仍為19至64歲，確診個案通報途徑分別為醫院487人、醫療診所400人，外縣市醫療院所44人。自3月底至今已累計4萬466人確診。

衛生局長朱家祥說明今年以來COVID-19確診個案鄉鎮分布，依人口占比來看，秀林鄉25%最高，其次是新城鄉16.5%、萬榮鄉15.9%、卓溪鄉、玉里鎮都是13.9%；花蓮市病例數最多，有9876人，人口占比9.9%，吉安鄉有9798人染疫，人口占比11.9%。

至於縣內各鄉鎮市疫苗接種比例，朱家祥表示，截至昨天為止，第一劑覆蓋率除卓溪鄉79.1%，其他鄉鎮市皆達80%以上，呼籲鄉親踴躍接種疫苗，提升自我防禦力。

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朱家祥提醒，學生接種疫苗後，若出現持續發燒超過48小時、常見疫苗副作用幾天後仍未消失、出現嚴重過敏反應，像是呼吸困難、心跳加速、虛脫與全身紅疹等，以及疑似心肌炎症狀，應立即就醫。

另外，有關兒童重症前驅症狀，若孩子有體溫大於攝氏41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍性抽搐、步態不穩等情形，請家長立即將孩子送醫。（編輯：郭諭儒）1110606