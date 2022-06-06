花壇清潔隊員因疫情人力短缺 鄉長帶頭收垃圾

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（中央社記者蕭博陽彰化縣6日電）花壇鄉清潔隊約1/3人員因疫情無法上班，人力嚴重短缺，為維持收運，鄉長顧勝敏協請鄉民代表一起隨垃圾車出勤，載回垃圾場後，還開小山貓整理垃圾與資源回收物，獲鄉民肯定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，花壇鄉公所清潔隊40多人卻有10多人確診，加上輪休人力，花壇鄉面臨垃圾清運危機，因此，鄉長顧勝敏抽空充當臨時清潔隊員隨車收垃圾，由於帶著口罩、帽子、安全帽，居民難認出，不過也有人聽出聲音，直說驚訝。

顧勝敏站在車後方，俐落接過垃圾丟進車斗，多數鄉民未認出鄉長變身清潔隊員，偶有眼尖民眾認出並聊兩句，顧勝敏只好笑著說：「沒辦法，好幾人都確診」；顧勝敏今天接受媒體聯訪表示，清潔隊員任務繁重且染疫風險高，目前近20人無法上班，為維持服務量能，協請鄉民代表一起為鄉民收垃圾，以免垃圾無處去。

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顧勝敏說，確診人數持續增加，清潔隊有人居家照護或隔離，也有人請病假，若再持續下去，「早晚有一天無法如往常為民眾適時清運垃圾」，但在「還可以」的情況下，鄉公所團隊會努力撐下去，也感謝花壇鄉民代表會副主席沈文盛等鄉代幫忙，紓緩人力不足問題。

花壇鄉公所也表示，因應端午節連假返鄉及外來人潮至鄉內公有零售市場消費，鄉長顧勝敏連假前親自帶著器材到公有市場及附近街區巷弄消毒，讓居民安心；花壇鄉去年發生廢棄物堆置場大火，鄉長顧勝敏曾開挖土機協助滅火，也曾到淹水地區疏通堵塞。（編輯：陳仁華）1110606