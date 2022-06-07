疑移工快篩陽未通報釀30人染疫 中市府調查

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市霧峰區一家乾燥劑製造廠商傳出群聚感染，台中市議員林德宇今天指出，有外籍移工快篩陽確診，廠商沒通報也沒清消，造成30名員工群聚感染，市府表示，若隱匿未通報依法開罰。

台中市議會今天召開定期會市政總質詢，民進黨籍台中市議員林德宇指出，霧峰一間生產乾燥劑的廠商，遭爆料有外籍移工快篩陽性，沒有通報也沒有清消，造成公司30名員工群聚感染，衛生局及經發局是否有掌握此事。

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衛生局長曾梓展指出，此案會再調查，若隱匿未通報屬實，按照傳染病防治法可開罰新台幣6到30萬元。經發局長張峯源也說明，此案若確認員工是居家隔離者，將依規辦理。

台中市經發局表示，5月27日接獲消息，立即派員至該公司了解，提供最新版企業持續營運指引，要求公司應依內容指定企業防疫管理人員，監督落實員工健康監測，並依傳染病防治法及中央流行疫情指揮中心規定辦理，若公司有員工確診時，應採取自主應變措施，並依感染風險程度啟動相關處置，維護職場安全。（編輯：謝雅竹）1110607