花蓮豐濱全鄉納團保 最高理賠30萬元

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花蓮豐濱鄉公所為全鄉民眾投保團體傷害險，7月1日起生效，未來6個月內若遇意外事故致傷殘或死亡，每人最高可理賠新台幣30萬元，增加民眾生活保障。鄉長江莉婷（中）等拿著各族語版本的公告。（豐濱鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月8日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）減輕民眾發生意外事故時的經濟負擔，花蓮豐濱鄉公所為全鄉民眾投保團體傷害險，每人最高理賠金額新台幣30萬元，鄉公所表示，以自主財源為主，未來將納入常年經費逐年辦理。

豐濱鄉公所今天發布訊息表示，豐濱鄉東臨太平洋、西鄰海岸山脈，可耕地面積狹小，鄉親大多以漁業、山林物產及稻作居多，因多為長者耕作採集，常伴隨高風險，每年都有鄉親族人因意外過世，讓人遺憾。

目前原住民族委員會有開辦「原住民團體意外保險」服務，但資格以低收入戶及中低收入戶為主。為了補足無法納保鄉親，為全鄉民眾加投保團體傷害險，7月1日起生效，未來6個月內若遇意外事故致傷殘或死亡，每人最高可理賠30萬元，增加民眾生活保障。

鄉長江莉婷表示，全鄉納保計畫是她丈夫、前任鄉長邱福順提出政見，感謝鄉代會支持預算通過，讓鄉親面臨到意外事件時可以獲協助，減輕民眾的經濟負擔，未來也會納入常年經費逐年辦理。

鄉公所秘書鄭立渝說明，納保經費來源為公所自主財源，凡設籍鄉內民眾均為投保對象，免收保險費，由公所支付統一投保，未來需要此項服務鄉親都可以直接到民政暨行政課或各村辦事申請協助。

此外，這項公告除一般中文版本之外，特別以阿美族語、噶瑪蘭族語書寫公告張貼。（編輯：黃世雅）1110608