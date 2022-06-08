金門縣議會開議 出列席官員快篩陰始得入場

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（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣議會領先全台各縣市議會，在第7屆第7次定期會開議的第1天，對與會的縣府官員要求全面快篩，共有40多人接受快篩，全部陰性，第1天會議順利進行。

金門縣議會第7屆第7次定期會今天開議，議會鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情依然嚴峻，在正式開會前，於議會大樓旁的生活館設置快篩站，由縣府民政處提供快篩試劑，供出列會官員自行快篩；衛生局長李錫鑫則從旁協助操作。

包括金門縣長楊鎮浯在內的縣府一、二級機關主官管共40多人，分4梯次，陸續快篩；議長洪允典則在稍晚偕同議員李應文、王秀玉、李養生和陳志龍等人也到快篩站，自行快篩；確認快篩陰後，議員和官員各自貼上「我已快篩」的黃色貼紙，進入議場開會。

對於這項快篩令，與會縣府官員普遍反應良好。縣長楊鎮浯接受媒體聯訪表示，樂見機關團體高度重視防疫，對議會的快篩要求，縣府予以尊重，並全力配合；他同時說，隨著疫情變化，各樣各式防疫措施都會動態調整，對各單位高度警覺採取各項防疫措施，予以肯定。

其他官員也說，快篩可以保護自己，也保護大家。據統計，今天共有40多名官員完成快篩；而議會的70多名員工則在昨天自行快篩，快篩結果都是陰性。

議長洪允典表示，金門疫情嚴峻，最近確診個案頻傳，為了大家的平安及身體健康，所以議會在開議前進行快篩措施，讓所有人員安心與會，好順利完成定期會。他說，不會要求每天進行快篩，未來會視情況與需求滾動檢討。

今天會場議事廳座位以隔板區隔，與會人員全程戴口罩，議事廳門口也有告示牌，要求除議員、列席人員、會務人員外，其餘人等請勿進入會場。

金門縣議會第7屆第7次定期會開議會期30天，預定7月7日結束。（編輯：陳仁華）1110608