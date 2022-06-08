金沙國小地下停車場動土 改善金門停車窘境

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金門縣金沙國小地下停車場暨複合式運動場館興建工程8日開工動土，縣長楊鎮浯（前右2）出席執鏟並表示，金沙國小地下停車場建案目的就在紓解金沙市區停車需求，並優化運動休閒環境。中央社記者黃慧敏攝 111年6月8日

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（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣金沙鎮金沙國小地下停車場暨複合式運動場館興建工程今天動土，預定114年完工；縣府表示，連同中正國小等3座停車場將可新增逾千格停車位，改善全縣停車窘境。

金沙國小地下停車場暨複合式運動場館興建工程動土典禮，由縣長楊鎮浯、縣議會議長洪允典、教育部參事葉丁鵬、金沙鎮長吳有家等人參與。

楊鎮浯致詞表示，隨著人口增長，家戶車輛數提高，停車空間愈形不足，沙小地下停車場案目的就在紓解金沙市區停車需求，並優化運動休閒環境。他說，本案獲得交通部「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－改善停車問題計畫」及教育部「充實全民運動環境計畫」補助新台幣共近4億元。

依縣府規劃，未來沙小地下停車場暨複合式運動場館為地下2層停車場、地上2層的複合式運動場館，總工程經費6億7700萬元，工期955個日曆天，預定民國114年初完工，完工後將增加金沙市區253格汽車位，並提供複合式運動設施，可望解決金沙停車問題，並滿足舞蹈、韻律、綜合球類等運動項目的需求。

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楊鎮浯同時表示，除了沙小工程，縣府同時爭取交通部前瞻計畫預算補助近7億8000萬元辦理中正國小、金城國中兩處地下停車場，預計今年陸續完成發包、開工；未來也將在地下停車場施作之際，持續爭取教育部預算，建置風雨球場及教學大樓。

楊鎮浯說，加上啟動中的金湖立體停車場正進行細部設計作業，總共這4座大型立體停車場完工後，總計新增約1100格停車位，將近既有市區格位的1倍，完成後將能大幅改善全縣停車窘境；他更期待沙小工程與目前正在規劃的馬山港結合，為金沙引進更多人流、金流，平衡東西半島的發展。（編輯：陳仁華）1110608