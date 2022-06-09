相隔超過10年 台東女中再出台大醫學系學生

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）111學年大學多元入學，台東女中今天表示，學生蔡僑恩錄取台灣大學醫學系，為相隔十幾年東女再出台大醫科生；另外，陳瀅心錄取台大化工，吳家樂錄取高雄醫學大學牙醫學系。

蔡僑恩透過個人申請錄取台大醫學系外，同時也錄取另外4所大學的醫學系。她今天接受媒體聯訪表示，雖然沒有補習但高中階段每天留在學校晚自習，喜歡羽毛球，放學後會留在學校打球，運動兼調劑身心，「把書讀好，就是把自己的時間管理做好」。

她說，選擇醫學系，希望能回台東服務幫助病患，且自己喜歡幫助別人，醫師這行業能幫助別人，所以選擇從醫，將來一定回鄉幫助台東病患。

吳家樂是透過醫護人員養成計畫錄取高醫牙醫系，她說，自己很喜歡生物和醫學，本來以為自己沒有機會錄取牙醫系，現在錄取了，就一定會把握好好讀下去，未來畢業就和蔡僑恩一樣，回到台東服務。

另外，錄取台大化工系的陳瀅心說，高一因家中發生變故，當下為了轉移心情，就是把書讀好，考上好的大學，而順利錄取自己想要化工科系，將來有機會貢獻所學，幫助台灣的科技產業。

台東女中校長王垠表示，這3名學生可以說是允文允武，不僅能把書讀好，也非常熱愛及參與戶外活動，都能把時間安排好，按部就班朝追求規畫前進，最後達成目標。

他說，這次學校再出台大醫學系學生，距離上次相隔十幾年了，能有這樣的成績表現，除了學生本身的努力，老師和家長從旁的教導指引也是功不可沒。（編輯：陳政偉）1110609