民眾黨籲落實減碳工作 高市擬推相關自治條例

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為達成2050淨零目標，環保署擬課徵碳費。台灣民眾黨立委張其祿（中）等人13日在高雄市議會舉行記者會，要求中央政府及高雄市政府加緊腳步，落實碳盤查、碳權交易平台建置等工作。（張其祿國會辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月13日

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）為達2050淨零目標，環保署擬課徵碳費，民眾黨立委張其祿等人呼籲高雄落實碳盤查、碳權交易平台建置等工作。環保局指，已擬相關自治條例，並輔導產業進行碳盤查，持續精進減碳措施。

張其祿及市議員吳益政、民眾黨高雄市議員參選人劉家榮今天在高雄市議會舉行記者會，要求中央政府及高雄市政府加緊腳步，優先在高雄落實「碳盤查、碳權認證及碳權交易平台建置」等相關工作。

張其祿表示，台灣目前將分階段、「先大後小」推動碳費，最快2024年起實施，時程上及制度上明顯落後，也可能提高產業碳風險。

吳益政表示，高雄市應強化落實「碳盤查、碳權認證及碳權交易平台建置」等工作，加速及強化對中小企業碳盤查及進行減碳輔導，成立符合國際標章的碳交易平台，有些企業減碳後用不到碳權，可經由平台賣給有需要的業者。

吳益政說，高市府也應鼓勵市民從低碳生活、消費零碳產品做起；另對於碳費的專款專用，「課多少碳費」也必須要「花多少碳費在減碳上」，需有對應的關係與稽核機制。

高市府環保局發布新聞稿回應指出，面對淨零排放目標，市長陳其邁1日召集相關局處研商「高雄2050淨零排放策略」，確認高雄市淨零排放路徑及訂定「高雄市淨零城市管理自治條例」方向。

環保局表示，自治條例草案已於10日上網預公告5日，徵求市民參與提供意見，後續將依法制作業進行修訂，送市政會議確認後送高雄市議會審議。

另為協助產業減碳，環保局表示，市府將成立「產業淨零大聯盟」，透過產業龍頭以大帶小方式，分享減碳技術及成果，打造低碳產業鏈。環保局也將成立碳盤查服務專業技術團，輔導產業進行碳的盤查。

環保局長張瑞琿表示，氣候變遷日益嚴峻，2050淨零碳排已是國家、地方、產業甚至全體市民不可迴避的問題，高雄市將持續精進並推動減碳措施，朝2050淨零碳排目標邁進。（編輯：黃世雅）1110613