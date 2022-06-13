花蓮瑞港公路脆弱易坍 爭取中央逾8億經費改善

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穿越海岸山脈的縣道花64線瑞港公路，過去每逢颱風、大雨就坍方或路基流失而中斷，縣府提報計畫爭取中央逾8億經費改善，提升道路整體安全性。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月13日

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（中央社記者李先鳳花蓮13日電）穿越海岸山脈的縣道花64線瑞港公路，過去每逢颱風、大雨就坍方或路基流失而中斷，縣府提報計畫爭取中央逾8億經費改善，陸續完成部分設施，後續針對公路危險邊坡及彎道改善。

瑞港公路全長約26公里，西起省道台9線與北岡大橋路口，向東穿越海岸山脈，銜接省道台11線，是聯絡省道台9線與台11線之間的東西向公路，是奇美部落唯一的聯外道路。

因海岸山脈部分區域的岩性屬礫石層、砂層、泥岩層，岩體較為脆弱，且有奇美斷層穿越，使得瑞港公路在海岸山脈路段易因颱風侵襲而發生邊坡坍方，甚至雨勢過大，路基可能沖刷流失。

花蓮縣政府建設處今天發布訊息表示，為改善去年遭強降雨重創的花64線危險邊坡、排水系統及鋪面等設施，向中央爭取經費，目前已獲交通部公路總局核定補助兩期生活圈計畫並進行施作，改善部落族人對外交通連結，提升道路整體安全性。

第一期計畫總經費新台幣3.21億元，於民國109年8月18日開工，預計今年11月完工，目前已施作完成多個路段的格梁護坡、防落石柵欄及排水溝等設施，新建完成的道路設施在經歷圓規颱風的考驗下，均無受損。

今年3月28日再獲交通部公路總局核定補助第二期計畫，總經費5.22億元，目前辦理委託設計監造勞務採購招標作業中，預計在112年中完成工程發包。

去年10月圓規颱風期間，因受外圍環流影響，花蓮縣3天的降雨量達1000毫米以上，除了造成花64線多處路段坍方外，2.7K處更因路基流失而道路中斷，雙向均無法通行。

當時縣長徐榛蔚會同瑞穗鄉長陳進光及豐濱鄉長江莉婷勘查受損情形及搶修進度，並指示建設處協助公所儘速搶通2.7K道路中斷情形。

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經縣府依地形、地貌及施工速率檢討後，採用貨櫃工法作為路基來進行緊急搶修，在災後50天內完成2.7K處的道路中斷處修復工作，提供正常通行；其餘災害路段，則在行政院公共工程委員會勘查後，核定災害復建經費，目前由縣府及公所發包改善中。

建設處表示，為能持續改善花64線全線路況，提供鄉親安全回家的路，並提升觀光等產業發展，將持續向中央爭取改善經費；因花64線部分路段路幅狹窄，上邊坡施工時，又有落石風險，施工時段須縮減道路或封路，請民眾依警示標誌及交維人員指揮，小心通行。（編輯：陳仁華）1110613