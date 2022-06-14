搶救從早餵到凌晨 台東小雨燕雛鳥仍逾60隻死亡

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東遭錯誤移居的小雨燕雛鳥，200多隻經搶救送到野灣動物醫院，保育員不停餵食，累計逾60隻體弱搶救無效，野灣會將存活的部分雛鳥分送到其他單位協助照顧。

台東縣政府整修體育館，為避免干擾戶外走廊上梁柱的小雨燕育雛，將200多隻幼雛移居到旁邊人工木製鳥屋，同時也希望藉此讓體育館梁柱下小雨燕從此移走，保持地面清潔。

不過，因縣政府不了解鳥類生態，親鳥沒有跟著移居新屋，導致許多雛鳥掉落或是飢餓、日曬死亡。

林務局台東林管處接獲民眾檢舉於6月12日和台東縣政府、野灣野生動物保育協會合力將200多隻奄奄一息的雛鳥搶救送到池上野灣野生動物救援中心搶救，同時緊急募集食物和安置、醫療作為。

保育員廖朝盛今天接受中央社記者電話訪問表示，200多隻小雨燕幼雛，餓了多天，保育員和志工不停地餵，餵完一輪又要從頭開始，每日從上午8時餵到隔日凌晨1時才休息。

廖朝盛說，原來200多隻，第一天死了30多隻，昨天又死了30多隻，已死亡逾60隻，目前還有147隻活下來，明天會陸續將70隻分送到屏科大等有救援雛鳥能力的單位幫忙安置，同時會將捐贈物資送過去，減輕野灣壓力。

野灣野生動物保育協會表示，感謝所有熱心人，小雨燕群所需要物資都已經足夠了，請大家不要再購買寄出，把資源提供給其他也需要幫助的野生動物。

小雨燕事件引起林務局關切，在「林務局-森活情報站」臉書貼文指出，提醒大家，鳥類非常敏感，繁殖期非緊急狀況，不能移動雛鳥及巢位，不僅親鳥會找不到孩子甚至棄巢，移動過程中也可能傷害到嬌弱雛鳥，甚至威脅著牠們的生命安全。

林務局表示，保育絕對不單單只針對瀕危或是明星物種，生活在周遭的其他生物也需要友善棲息空間，進行活動和工程時一定要將牠們考慮進來，這樣才是有良好意識的地球公民，「希望小雨燕以及其他救治中的野生動物能健康長大」。

台東縣政府農業處不排除依據野生動物保育法對台東體育館開罰。（編輯：謝雅竹）1110614