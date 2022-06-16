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澎湖購入7輛新公車 公共運輸添生力軍

2022/6/16 12:02（6/16 12:11 更新）
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澎湖縣公共車船管理處購入7輛新車，16日上午全數停靠縣政府廣場，縣長賴峰偉（前右）等人校閱後將投入營運。中央社 111年6月16日
澎湖縣公共車船管理處購入7輛新車，16日上午全數停靠縣政府廣場，縣長賴峰偉（前右）等人校閱後將投入營運。中央社 111年6月16日
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（中央社澎湖縣16日電）澎湖公共運輸增添生力軍，縣府公共車船管理處購入7輛新車，今天在縣府前廣場校閱後，投入島內輸運服務行列，縣長賴峰偉期許公車處做到「安全第一、服務為先」的目標。

澎湖縣政府公共車船管理處購入的7輛新車，今天上午全數停靠縣政府廣場，縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲等人在公車處長馬金足陪同校閱，還實地察看復康型巴士的上下車升降設施操作情形，並搭乘市區巡禮，對新公車舒適平穩表示肯定。

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賴峰偉與劉陳昭玲2人肯定車船處在推動公共運輸的用心，自102年起逐年向中央爭取經費，汰舊換新公車，今年新購7輛，連同原有的53輛，60輛公車的車齡平均只有3.75年，在全國各縣市名列前茅。

澎湖縣政府表示，澎湖車船處今年新購7輛公車，包括有3輛42人座的大巴士、2輛復康型巴士和2輛彩繪觀光巴士，今天在完成校閱後，正式投入澎湖島內的輸運服務行列。（編輯：謝雅竹）1110616

澎湖縣公共車船管理處購入7輛新車，16日上午全數停靠縣政府廣場，校閱後將投入營運。中央社 111年6月16日
澎湖縣公共車船管理處購入7輛新車，16日上午全數停靠縣政府廣場，校閱後將投入營運。中央社 111年6月16日
澎湖縣公共車船管理處購入7輛新車，16日在縣府前廣場校閱後，投入營運，縣長賴峰偉（前右）並實地察看復康型巴士的上下車升降設施操作情形，期許公車處做到「安全第一、服務為先」的目標。中央社 111年6月16日
澎湖縣公共車船管理處購入7輛新車，16日在縣府前廣場校閱後，投入營運，縣長賴峰偉（前右）並實地察看復康型巴士的上下車升降設施操作情形，期許公車處做到「安全第一、服務為先」的目標。中央社 111年6月16日
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