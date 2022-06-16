台南高中以下學校 20日起續線上教學一週

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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數雖開始下降，但台南市長黃偉哲今天仍宣布，台南市高中以下學校及公立幼兒園6月20日至24日維持線上教學，暫停實體授課。

黃偉哲下午在台南市COVID-19防疫記者會指出，防疫事在人為，疫情不會自己不見，如今台南打疫苗平台可預約6歲至11歲兒童接種第2劑疫苗，台南市高中以下學校及公立幼兒園20日起維持線上教學一週。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，目前台南每天約6000名學童被送到學校安置，11所學校實體授課中；補習班、課照中心、非營利、準公共、私立幼兒園得配合家長需求，自主決定預防性停課方式及日期。

不過，暫停實體授課期間，學生得經校內防疫專責小組決議，返校參與重要的學習及活動，包括期末考、畢業典體及團隊訓練。

台南市政府衛生局長許以霖說，台中、台南、高雄疫情已出現趨緩，開始往下走，台南家長即日起可預約6歲至11歲兒童接種第2劑莫德納疫苗或輝瑞兒童疫苗，但輝瑞兒童疫苗6月22日才開打。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，台南市今天新增6162例COVID-19確診病例，今年迄今累計確診19萬5487人，其中15萬4839人解除隔離，4萬648人隔離中。（編輯：方沛清）1110616