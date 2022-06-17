更多編輯台推薦新聞：
圖輯／疫情中的耐力賽 病毒從非常融入日常
生活

圖輯／疫情中的耐力賽 病毒從非常融入日常

體操亞錦賽台灣男子成隊摘銅 世錦賽門票到手
運動

體操亞錦賽台灣男子成隊摘銅 世錦賽門票到手

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

屏增2659例確診 縣府：評估6月下旬趨緩

2022/6/17 17:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東今天新增2659例本土確診，衛生局表示，疫情升溫緩慢，目前仍處高原期，預估6月下旬起將逐步緩降。如遇兒童重症需轉診，會由高屏區緊急醫療應變中心啟動跨區調度。

縣府今天新聞稿指出，新增2659例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，截至17日居家隔離現管人數3891人、解除隔離2157人，居家照護累計7萬7387人。屏東疫情升溫緩慢，以致高原期拖得比較長，同樣也會緩步下降；目前仍處高原期，預估6月下旬起將逐步緩降。

衛生局表示，目前疫苗施打率依戶籍地總人口數算，第1劑88.58%，第2劑79.56%，第3劑65.37%，第4劑0.46%。追加劑施打率仍偏低。18日起開放3處疫苗速打站，包括屏東火車站、高榮屏東分院都是「6歲以上莫德納疫苗500劑」；輔英醫院「12歲以上BNT疫苗250劑」，不論第1、2、3、4劑都採隨到隨打。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏東兒童專責ICU中重症病床量能是否充足，衛生局強調，兒童重症專責病床依中央規範，高屏澎縣市為同一醫療區域，疫情期間依中央轉診機制，如遇兒童重症需跨區轉診調度，即由衛生福利部高屏區緊急醫療應變中心（REMOC）協助啟動跨區調度。

另外，縣府也協調包括高雄長庚醫院、義大醫院、高雄榮民總醫院及高雄醫學大學附設中和醫院等高雄市各醫學中心協助重症病患跨區轉診。（編輯：孫承武）1110617

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族