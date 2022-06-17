屏增2659例確診 縣府：評估6月下旬趨緩

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東今天新增2659例本土確診，衛生局表示，疫情升溫緩慢，目前仍處高原期，預估6月下旬起將逐步緩降。如遇兒童重症需轉診，會由高屏區緊急醫療應變中心啟動跨區調度。

縣府今天新聞稿指出，新增2659例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，截至17日居家隔離現管人數3891人、解除隔離2157人，居家照護累計7萬7387人。屏東疫情升溫緩慢，以致高原期拖得比較長，同樣也會緩步下降；目前仍處高原期，預估6月下旬起將逐步緩降。

衛生局表示，目前疫苗施打率依戶籍地總人口數算，第1劑88.58%，第2劑79.56%，第3劑65.37%，第4劑0.46%。追加劑施打率仍偏低。18日起開放3處疫苗速打站，包括屏東火車站、高榮屏東分院都是「6歲以上莫德納疫苗500劑」；輔英醫院「12歲以上BNT疫苗250劑」，不論第1、2、3、4劑都採隨到隨打。

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屏東兒童專責ICU中重症病床量能是否充足，衛生局強調，兒童重症專責病床依中央規範，高屏澎縣市為同一醫療區域，疫情期間依中央轉診機制，如遇兒童重症需跨區轉診調度，即由衛生福利部高屏區緊急醫療應變中心（REMOC）協助啟動跨區調度。

另外，縣府也協調包括高雄長庚醫院、義大醫院、高雄榮民總醫院及高雄醫學大學附設中和醫院等高雄市各醫學中心協助重症病患跨區轉診。（編輯：孫承武）1110617