壽山西海岸興建停車場 海蝕洞周邊區域封閉

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為解決壽山西側海岸周邊停車亂象，國家自然公園管理處規劃停車場暨周邊環境優化改善工程，施工區域近日已封閉，並有設提醒告示。（國家自然公園管理處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月19日

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）為解決壽山西側海岸周邊停車亂象，國家自然公園管理處規劃停車場暨周邊環境優化改善工程，預計12月完工啟用。施工區域近日已封閉，海蝕洞周邊區域及百榕園景點也暫不開放。

國家自然公園管理處發布訊息表示，壽山西海岸周邊的海蝕洞及百榕園，近年成為高雄市熱門觀光景點，遊客眾多且車輛進出頻繁，不但造成違規停車亂象，地表裸露不平整也衍生遊客安全疑慮。

為解決停車問題並改善周邊環境，自管處表示，將於柴山慈德宮附近空地規劃1處小型停車場，並增設相關環境教育設施，近日進場施作，預計12月完工啟用，成為兼具環境教育及休憩的多功能場域。

自管處表示，因周邊聯外道路狹窄且高低落差大，車輛無迴車空間，加上施工期間工程車輛頻繁進出，會車不易，為維護遊客安全，施工區域將封閉，柴山大道沿線均有設提醒告示。

此外，自管處也對中央社記者表示，海蝕洞因坍方，不開放入洞，但周邊區域仍吸引遊客造訪，此次配合工程施工，海蝕洞周邊區域及百榕園等景點，也均暫不開放，提醒民眾勿前往。

自管處指出，小型停車場完工後，預定會有汽車13格（含無障礙停車位1格及婦幼車位1格）、機車14格（含無障礙機車格1格）。（編輯：謝雅竹）1110619